Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що вночі Сумщина знову потрапила під ворожий обстріл.



За словами Живицького, росіяни відкрили вогонь з артилерії та мінометів з території РФ по прикордонних населених пунктах Сумського району. Атаку ворога було відбито. З української сторони постраждалих немає.



Крім того, близько 5:30 окупанти відкрили вогонь по селу Дмитрівка Охтирського району. Обстріл здійснювали з російської території.



Стало відомо, що внаслідок ворожих дій було пошкоджено приватну садибу місцевих жителів.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 травня окупанти обстрілювали прикордонної зони Сумщини із російської території та намагалися прорвати державний кордон

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