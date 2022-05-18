На Сумщині за добу ворог обстріляв Охтирський і Сумський райони, пошкоджено приватний будинок
Окупанти здійснили артобстріл населених пунктів Охтирського і Сумського районів. Попередньо постраждалих немає
Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Повідомляється, що вночі Сумщина знову потрапила під ворожий обстріл.
За словами Живицького, росіяни відкрили вогонь з артилерії та мінометів з території РФ по прикордонних населених пунктах Сумського району. Атаку ворога було відбито. З української сторони постраждалих немає.
Крім того, близько 5:30 окупанти відкрили вогонь по селу Дмитрівка Охтирського району. Обстріл здійснювали з російської території.
Стало відомо, що внаслідок ворожих дій було пошкоджено приватну садибу місцевих жителів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Нагадаємо, 17 травня окупанти обстрілювали прикордонної зони Сумщини із російської території та намагалися прорвати державний кордон
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