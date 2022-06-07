У Запоріжжі відкриють зелений коридор для виїзду на окуповану територію

Про це у телеграм передає Запорізька ОВА.

"Сьогодні, 7 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд. Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

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