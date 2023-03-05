Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він повідомив, що внаслідок удару загинуло 13 людей, серед них маленька дитина. П'ятеро людей вважаються безвісти зниклими.

Куртєв заявив, що 6 березня в Запоріжжі оголошують День жалоби.

"Це велике горе для усього Запоріжжя. Тому завтрашній день оголошується у нашому місті Днем жалоби. Давайте разом вшануємо світлу памʼять кожного, чиє життя назавжди обірвалося тієї трагічної березневої ночі", - написав він.

Також секретар Запорізької міськради подякував рятувальникам ДСНС, які майже чотири доби проводили пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії.