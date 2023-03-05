У Запоріжжі завершили пошукові роботи після удару по багатоповерхівці: п'ятеро людей вважаються безвісти зниклими
У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, у який 2 березня влучила російська ракета
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Він повідомив, що внаслідок удару загинуло 13 людей, серед них маленька дитина. П'ятеро людей вважаються безвісти зниклими.
Куртєв заявив, що 6 березня в Запоріжжі оголошують День жалоби.
"Це велике горе для усього Запоріжжя. Тому завтрашній день оголошується у нашому місті Днем жалоби. Давайте разом вшануємо світлу памʼять кожного, чиє життя назавжди обірвалося тієї трагічної березневої ночі", - написав він.
Також секретар Запорізької міськради подякував рятувальникам ДСНС, які майже чотири доби проводили пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії.
- 2 березня уночі російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі.
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