Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 7 вересня ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. Українські військові дають ворогу відсіч.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Яблукове, Новоданилівка, Мала Токмачка, Бурлацьке, Кам'янське, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Залізничне, Полтавка, Білогір'я, Ольгівське, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Протягом 7 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 1241 людину, зокрема 300 дітей.

6 вересня в Запорізькій області в селі Мала Токмачка внаслідок російського обстрілу загинуло троє людей.

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