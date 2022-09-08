У Запорізькій області окупанти впродовж доби зруйнували 27 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 7 вересня російські загарбники зруйнували 27 цивільних об'єктів у районі 15 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку 7 вересня ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. Українські військові дають ворогу відсіч.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Яблукове, Новоданилівка, Мала Токмачка, Бурлацьке, Кам'янське, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Залізничне, Полтавка, Білогір'я, Ольгівське, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Протягом 7 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 1241 людину, зокрема 300 дітей.
- 6 вересня в Запорізькій області в селі Мала Токмачка внаслідок російського обстрілу загинуло троє людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 39.39Продаж 40.54
- Актуальне
- Важливе