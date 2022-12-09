У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили 33 цивільні об'єкти
За минулу добу, 8 грудня, у Запорізькій області надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків громадян і об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
За минулу добу окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, а саме по Оріхову, Малинівці, Червоному, Щербакам, Кам'янському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новоандріївці, Дорожнянці, Ольгівському, Степовому та Лук'янівському. Після цього надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир і об'єктів інфраструктури.
Також упродовж минулої доби проводили евакуацію цивільних з тимчасово окупованої території Запорізької області. Евакуйовано 91 людину, серед яких 12 дітей.
- 8 грудня ЗСУ завдали удару по району зосередження загарбників у Запорізькій області, унаслідок чого 240 російських солдатів зазнали поранень.
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