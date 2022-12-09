У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили 33 цивільні об'єкти

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

За минулу добу окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, а саме по Оріхову, Малинівці, Червоному, Щербакам, Кам'янському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новоандріївці, Дорожнянці, Ольгівському, Степовому та Лук'янівському. Після цього надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир і об'єктів інфраструктури.

Також упродовж минулої доби проводили евакуацію цивільних з тимчасово окупованої території Запорізької області. Евакуйовано 91 людину, серед яких 12 дітей.

8 грудня ЗСУ завдали удару по району зосередження загарбників у Запорізькій області, унаслідок чого 240 російських солдатів зазнали поранень.