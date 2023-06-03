У збитих БПЛА Shahed виявили запчастини з країн-союзників України, - Данілов
В іранських дронах-камікадзе Shahed знайшли деталі із країн, які є союзниками України. РНБО ретельно розбиратиметься з цим питанням
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
У відповідь на запитання щодо країн, які допомагають Росії в обході санкцій та підтримці виробництва ракет і дронів Данілов відзначив, що необхідно розібратися спочатку у тому, як Росія, яка знаходиться під санкціями, може використовувати запчастини від країн-союзників України.
"Ми їх розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії", - сказав він.
Також він додав, що це вже не перший випадок, але з цим питанням вже розбираються.
Секретар припустив, що запчастини могли бути закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки багато безпілотників було вироблено в період з 2019 по 2021 рік.
"Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача", - додав він.
- Нагадаємо, що спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів, але ризик ескалації ще високий. Данілов відповів, що двері для діалогу зачинені.
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