Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

У відповідь на запитання щодо країн, які допомагають Росії в обході санкцій та підтримці виробництва ракет і дронів Данілов відзначив, що необхідно розібратися спочатку у тому, як Росія, яка знаходиться під санкціями, може використовувати запчастини від країн-союзників України.

"Ми їх розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії", - сказав він.

Також він додав, що це вже не перший випадок, але з цим питанням вже розбираються.

Секретар припустив, що запчастини могли бути закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки багато безпілотників було вироблено в період з 2019 по 2021 рік.

"Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача", - додав він.