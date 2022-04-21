У Зеленодольску відновили постачання електроенергії та води після обстрілів окупантів з "ураганів", – голова Дніпропетровської ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.



"Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "ураганів" Зеленодольськ", – написав він.



За даними Резніченка, обстріли не зачепили людей і житлові будинки. Натомість було пошкодження комунікацій – місто на деякий час залишилося без світла і води. Однак постачання електроенергії та води у Зеленодольску вдалося оперативно відновити.



"На цю годину фахівці все поновили - вода та електрика є. І зараз у нас все нормально", – вказав голова ОВА.

Раніше місто Зеленодольськ, що розташоване на Дніпропетровщині, зазнало обстрілів з боку російських окупаційних військ.