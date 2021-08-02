У Зінченка народилась донька. ФОТО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У сім'ї Олександра і Влади Зінченко з'явилась перша дитина. Українська журналістка народила футболісту доньку.



"Рідна, спасибі тобі. Ви - моє життя", - написав футболіст Олександр Зінченко під світлиною з пологового будинку.



Пара одружена з 24 серпня 2020 року.



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