У Золотому окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки, унаслідок чого загинуло двоє людей, - Гайдай
23 квітня росіяни з артилерії обстріляли центр Золотого на Луганщині, унаслідок чого двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Приблизно о 15:00 росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте. Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 - з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко", - зазначив він.
Артилерійські снаряди влучили в житлові будинки, унаслідок чого дві людини загинуло та дві зазнали поранень.
- Нагадаємо, українські захисники збили ворожий безпілотник у Луганській області.
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