У Золотому окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки, унаслідок чого загинуло двоє людей, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Приблизно о 15:00 росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте. Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 - з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко", - зазначив він.



Артилерійські снаряди влучили в житлові будинки, унаслідок чого дві людини загинуло та дві зазнали поранень.





Нагадаємо, українські захисники збили ворожий безпілотник у Луганській області.

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