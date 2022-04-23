Українські захисники збили ворожий безпілотник в Луганській області

Про це йдеться в повідомленні Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Нацгвардійці поверталися з виконання завдання та під час маршруту помітили ворожий безпілотник, який літав на низькій висоті.

"Хлопці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий Орлан зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві", – додають у повідомленні.

Російські окупанти продовжують штурмувати вільні міста Луганщини. Внаслідок артилерійських обстрілів 22 квітня у Попасній загинуло дві людини та одна отримала поранення.

23 квітня стало відомо, що окупанти знеструмили насосну станцію на Луганщині. Без води залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля.