У зоні ЧАЕС відкрили сховище ядерних відходів
У Чорнобилі у День Незалежності, 24 серпня, відкрили сховище ядерних відходів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що це дозволить перетворити ЧАЕС у більш безпечну зону.
Повідомляється, що відповідну ліцензію на здійснення діяльності з перероблювання та зберігання радіоактивних відходів об’єкт отримав ще 20 серпня.
"Ця ліцензія забезпечить регулювальний контроль як поточної експлуатації комплексу, так і подальшого перетворення об’єкта в екологічно безпечну зону", - пишуть у пресслужбі.
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