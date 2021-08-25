У зоні ЧАЕС відкрили сховище ядерних відходів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.



Зазначається, що це дозволить перетворити ЧАЕС у більш безпечну зону.



Повідомляється, що відповідну ліцензію на здійснення діяльності з перероблювання та зберігання радіоактивних відходів об’єкт отримав ще 20 серпня.



"Ця ліцензія забезпечить регулювальний контроль як поточної експлуатації комплексу, так і подальшого перетворення об’єкта в екологічно безпечну зону", - пишуть у пресслужбі.

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