У зоні ООС окупанти 4 рази порушили "режим тиші", поранено українського військового
З початку доби 2 грудня станом на 17:00 російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил чотири рази порушили режим припинення вогню, задіявши в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
У напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
У бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного на Приазов’ї ворог вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військового - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили противника припинити обстріли.
- Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, окупанти двічі порушили "режим тиші", внаслідок мінування поранено цивільного.
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