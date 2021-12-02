У зоні ООС окупанти 4 рази порушили "режим тиші", поранено українського військового

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.



У напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.



У бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.



Біля Водяного на Приазов’ї ворог вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військового - задовільний.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили противника припинити обстріли.



Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, окупанти двічі порушили "режим тиші", внаслідок мінування поранено цивільного.