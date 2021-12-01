У зоні ООС окупанти двічі порушили "режим тиші", внаслідок мінування поранено цивільного
З початку доби 1 грудня станом на 17:00 російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил два рази порушили режим припинення вогню, задіявши в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого дістав поранення цивільний.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
- Нагадаємо, минулої доби, 30 листопада, окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрили вогонь у смт. Нью-Йорк.
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