У зоні ООС окупанти двічі порушили "режим тиші", внаслідок мінування поранено цивільного

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.



У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого дістав поранення цивільний.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



Нагадаємо, минулої доби, 30 листопада, окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрили вогонь у смт. Нью-Йорк.