Окупанти обстріляли Нью-Йорк, втрат серед українських військових немає
З початку доби 30 листопада станом на 17:00 російські окупаційні війська здійснили одне порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Окупанти зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрили вогонь у напрямку смт. Нью-Йорк.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують укріплювати свої позиції на Донбасі. Головне управління розвідки України повідомило, що на окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ.
- 29 листопада розвідка повідомила, що Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи.
- Протягом листопада окупанти посилили свої війська, зокрема доставили з РФ безпілотники, боєприпаси і понад 3 тис. тонн пального.
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