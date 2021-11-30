Окупанти обстріляли Нью-Йорк, втрат серед українських військових немає

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.



Окупанти зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрили вогонь у напрямку смт. Нью-Йорк.



Втрат серед українських військовослужбовців немає.



Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.



Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують укріплювати свої позиції на Донбасі. Головне управління розвідки України повідомило, що на окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ.

29 листопада розвідка повідомила, що Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи.

Протягом листопада окупанти посилили свої війська, зокрема доставили з РФ безпілотники, боєприпаси і понад 3 тис. тонн пального.