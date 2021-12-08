У зоні ООС окупанти відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



Окупанти вели вогонь в напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців ЗСУ внаслідок цих обстрілів немає.

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти здійснили шість обстрілів по позиціях ЗСУ, один із яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєнння.