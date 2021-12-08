У зоні ООС окупанти відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки
У середу, 8 грудня, станом на 17:00 російські окупаційні війська в районі проведення Операції об'єднаних сил двічі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
Окупанти вели вогонь в напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ внаслідок цих обстрілів немає.
- Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти здійснили шість обстрілів по позиціях ЗСУ, один із яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєнння.
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