У зоні ООС травмувались двоє українських бійців: підірвались на вибухівці
У понеділок, 20 грудня, двоє українських захисників у зоні ООС отримали травми внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої
Про це повідомляє пресцентр ООС.
“З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травм. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця тяжкий, другого - середньої тяжкості”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що криміногенна ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил оцінюється як стабільна. За минулу добу підрозділи поліції зведених загонів перевірили 3190 транспортних засобів, 3448 осіб, виявили 45 адміністративних правопорушень та розкрили 11 злочинів. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 760 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 937 осіб.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектара території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.
- Нагадаємо, упродовж 19 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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