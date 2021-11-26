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У зоні ООС загинув український військовий, окупанти задіяли заборонені міномети

26 листопада, 2021 п'ятниця
18:01
війна з Росією обстріл

У п'ятницю, 26 листопада, станом на 17:00 у зоні Операції об'єднаних сил російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Обстріл із заборонених Мінсьими угодами мінометів калібру 82 мм російські окупаційні війська здійснили у напрямку Мар'їнки.

У бік Новомихайлівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Українська армія відкривала вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.

 
  • Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що цього тижня на окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ.

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