У зоопарку Великої Британії народився один з найрідкісніших ссавців у світі

Про це повідомляє Science Аlert.

"Ми з нетерпінням чекали на ці пологи протягом 15 довгих місяців, і, оскільки для носорога досить незвично народжувати вдень, ми не очікували, що це станеться просто на наших очах, коли ми будемо займатися своїми справами", - говорить менеджер команди носорогів Честерського зоопарку Емма Евіджон.

Новонароджений носоріг ще не отримав імені, але його матір звуть Зурі. Евісон каже, що дитинча здорове, вгодоване, "дуже допитливе і сповнене енергії".

Однак її вид в цілому страждає. Чорні носороги (Diceros bicornis) в Африці колись налічували десятки тисяч особин, а сьогодні в дикій природі залишилося лише близько 6 500 особин.

Кілька підвидів вже вимерли, а більшість з тих, що залишилися, перебувають під загрозою зникнення через постійне браконьєрство та втрату середовищ існування.

Лише нещодавно східні чорні носороги (Diceros bicornis michaeli) були відведені від межі вимирання. Саме до цього підвиду належать Зурі та її дитинча.

"На жаль, це вид, на який вже понад століття полюють заради рогів, а потім продають на нелегальних ринках диких тварин, - каже Евісон. - Поява цього дорогоцінного новонародженого є ще одним позитивним кроком у збереженні виду, що є метою програми розведення зникаючих видів у європейських природоохоронних зоопарках, в якій ми беремо провідну участь".

Фахівці Честерського зоопарку вже багато років займаються розведенням чорних носорогів, намагаючись спільно з іншими європейськими зоопарками зберегти генетично здорову популяцію чорних носорогів в Африці.

Один із секретів успіху Честерського зоопарку - ретельний моніторинг репродуктивних гормонів у гною носорогів. Саме так працівники зоопарку з'ясовують, які самці та самки повинні зустрічатися один з одним і коли.

Кожна мати чорного носорога може мати лише одне дитинча за раз, а період вагітності триває до 16 місяців.

Оскільки браконьєрство та втрата середовища існування продовжується, деякі вчені вважають, що програми розведення в неволі мають вирішальне значення для подальшого виживання виду.

"Зурі та її поповнення є свідченням непохитної відданості природоохоронців у Честері та в усьому світі, які працюють над збереженням цих неймовірних тварин і забезпеченням їхнього процвітання в майбутньому", - говорить Майк Джордан, директор відділу тварин і рослин Честерського зоопарку.