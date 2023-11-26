Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Наука У зоопарку Великої Британії народився один з найрідкісніших ссавців у світі

У зоопарку Великої Британії народився один з найрідкісніших ссавців у світі

26 листопада, 2023 неділя
14:43
Наука маленький чорний носоріг

У своєму пресрелізі працівники Честерського зоопарку в Чеширі, Англія, повідомили, що найрідкісніший із ссавців у світі, чорний носоріг, народився у неділю, 12 листопада, посеред білого дня

Про це повідомляє Science Аlert.

"Ми з нетерпінням чекали на ці пологи протягом 15 довгих місяців, і, оскільки для носорога досить незвично народжувати вдень, ми не очікували, що це станеться просто на наших очах, коли ми будемо займатися своїми справами", - говорить менеджер команди носорогів Честерського зоопарку Емма Евіджон.

Новонароджений носоріг ще не отримав імені, але його матір звуть Зурі. Евісон каже, що дитинча здорове, вгодоване, "дуже допитливе і сповнене енергії".

Однак її вид в цілому страждає. Чорні носороги (Diceros bicornis) в Африці колись налічували десятки тисяч особин, а сьогодні в дикій природі залишилося лише близько 6 500 особин.

Кілька підвидів вже вимерли, а більшість з тих, що залишилися, перебувають під загрозою зникнення через постійне браконьєрство та втрату середовищ існування.

Лише нещодавно східні чорні носороги (Diceros bicornis michaeli) були відведені від межі вимирання. Саме до цього підвиду належать Зурі та її дитинча.

"На жаль, це вид, на який вже понад століття полюють заради рогів, а потім продають на нелегальних ринках диких тварин, - каже Евісон. - Поява цього дорогоцінного новонародженого є ще одним позитивним кроком у збереженні виду, що є метою програми розведення зникаючих видів у європейських природоохоронних зоопарках, в якій ми беремо провідну участь".

Фахівці Честерського зоопарку вже багато років займаються розведенням чорних носорогів, намагаючись спільно з іншими європейськими зоопарками зберегти генетично здорову популяцію чорних носорогів в Африці.

Один із секретів успіху Честерського зоопарку - ретельний моніторинг репродуктивних гормонів у гною носорогів. Саме так працівники зоопарку з'ясовують, які самці та самки повинні зустрічатися один з одним і коли.

Кожна мати чорного носорога може мати лише одне дитинча за раз, а період вагітності триває до 16 місяців.

Оскільки браконьєрство та втрата середовища існування продовжується, деякі вчені вважають, що програми розведення в неволі мають вирішальне значення для подальшого виживання виду.

"Зурі та її поповнення є свідченням непохитної відданості природоохоронців у Честері та в усьому світі, які працюють над збереженням цих неймовірних тварин і забезпеченням їхнього процвітання в майбутньому", - говорить Майк Джордан, директор відділу тварин і рослин Честерського зоопарку.

  • 29 вересня стало відомо, що уперше за 50 років, ймовірно, Китай планує забрати усіх своїх панд з американських зоопарків. Це свідчить про погіршення відносин між країнами.
Світ
Велика Британiя
Читайте також:
контейнеровоз CMA CGM
25 листопада, 2023 субота
В Індійському океані контейнеровоз ізраїльського мільярдера атаковано безпілотником з Ірану, - ЗМІ
25 листопада, 2023 субота
Авдіївка для росіян перетворюється на Бермудський трикутник: військовий експерт Снєгирьов про втрати окупантів
Кримський міст
25 листопада, 2023 субота
"Далі буде багато сюрпризів": голова СБУ про Кримський міст
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
26 листопада
15:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар і євро
15:38
Оновлено
зима, сніг
Негода на Одещині: на трасах обмежили рух транспорту, на дорогах виникли ДТП з постраждалими, школи перевели на дистанційку
15:29
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що хворіє на запалення легенів, однак лікарі виключили легеневі ускладнення, - Reuters
15:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
14:58
OPINION
Микола Княжицький
Поляки блокують, росіяни аплодують: що насправді відбувається на польсько-українському кордоні
14:39
Оновлено
Ініціатива "Зерно з України"
Ініціатива "Зерно з України": Швеція виділить $9,5 млн, а Швейцарія - понад €3 млн
14:21
Рахів_сніг
Сніговий апокаліпсис найближчого вечора очікується у більшості областей, - синоптик Наталка Діденко
14:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Тишлеку все сходить з рук
14:03
Повіінь в Сомалі
Унаслідок найсильнішої за останні десятиліття повені в Сомалі загнуло 96 людей
14:03
Росія оголосила в розшук прессекретаря Meta
13:42
С-400
Росія перемістила системи ППО С-400 з Калінінграда в Україну: британська розвідка пояснила причину
13:21
Оновлено
безпілотник, дрон
Окупанти заявили про атаку БПЛА: один начебто влучив у багатоповерхівку в російській Тулі, частина "ДНР" знеструмлена
13:18
ізраїльські солдати
Очільник ЦАХАЛА заявив, що Ізраїль відновить бойові дії після закінчення перемир’я в секторі Гази
13:17
Ексклюзив
Хід військової стратегії на фронті змінився для обох сторін: військовослужбовець ЗСУ Барна про застосування FPV-дронів
12:33
Ексклюзив
Ізраїль танк
Без продовження військової операції мета Ізраїлю не буде виконана, - експерт-міжнародник Данилов 
12:08
Міністр закордонних справ Китаю Ван І, міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава у Пусані, Південна Корея, 26 листопада 2023 р.
Очільники МЗС Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Пусані вперше з 2019 року
12:00
OPINION
Олексій Голобуцький
СБУ фактично знищила Кримський міст
11:54
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Під час масованої атаки "шахедів" у Києві був ризик відключення електропостачання, - голова Укренерго
11:33
літак
В Австрії розбився літак: загинули 4 людей
11:10
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2211
В Авдіївці ЗСУ знищують велику кількість окупантів, попри третю хвилю наступу РФ, - майор запасу НГУ Гетьман
10:51
шахтарі
Окупанти на Луганщині припинили фінансування шахт, - ОВА
10:07
Ірина Геращенко
Нардепи зі "Слуги народу" й ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархату, - Ірина Геращенко
10:03
OPINION
Сергій Громенко
Про революції: думайте про те, що буде, якщо вони не стануться
10:00
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Окупанти не зможуть зупинити рух ЗСУ на Херсонщині, - полковник Грант про переломний момент війни
09:51
Латвія
МЗС Латвії заявило про готовність взяти участь у переговорах із розблокування польсько-українського кордону
09:14
есмінець Defender
Китай звинуватив есмінець США у вторгненні до своїх територіальних вод
08:45
ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ виділить $450 млн для прифронтових регіонів України
08:36
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
"Бавовни" буде багато: Братчук про удар по окупантах у Джанкої
08:34
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль отримав список на визволення третьої групи заручників ХАМАСу
08:09
Інфографіка
Окупанти
Понад тисяча військових, 11 танків і 23 артсистеми: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:08
OPINION
Орест Сохар
Нова формула безпеки України: не НАТО
08:00
Ізраїль
Війна в Ізраїлі: ХАМАС передав Червоному Хресту нову групу заручників
07:44
На фото: система ППО
Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 з 9 "шахедів"
03:21
Оновлено
повітряна тривога
Росія обстрілювала Україну "шахедами": ППО працювала у передмісті Києва. Хронологія подій
00:28
ТЦК
Готується законопроєкт щоб співробітники ТЦК могли перевіряти документи й фіксувати видачу повісток на відео, - нардеп
00:14
Оновлено
Франческо Камарда, Мілан
За "Мілан" зіграв 15-річний футболіст. Це наймолодший гравець в історії Серії А
2023, субота
25 листопада
23:18
Ціни на пальне АЗС
В Україні почалися проблеми з постачанням пального
22:47
Вінниччина, пожежа
На Вінниччині масштабна пожежа на території критого ринку. Залучено десятки рятувальників
22:27
Олександр Меньшов з котом Фоксом
У бою поблизу Кліщіївки загинув письменник з Херсона Олександр Меньшов
22:25
"Термит"
Озброєні високоточними ракетами: у Росії показали безпілотні ударні вертольоти "Термит"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV