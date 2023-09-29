Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що три панди з Національного зоопарку Вашингтону мають повернутися до Китаю до грудня 2023 року після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи. Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди — Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс — або віддали своїх панд, або повернуть їх в Китай до кінця наступного року.

"Хоча обидві сторони заперечують вплив політики, Китай давно використовує "дипломатію панди", щоб заслужити прихильність, винагородити друзів і покарати супротивників", - вважають у видавництві.

Як пише Bloomberg, потенційна втрата останніх американських панд відбувається в той момент, коли зв’язки між США та Китаєм досягли історичного мінімуму, а більшість шляхів співпраці перервано.

У тому ж ключі будь-яка надія на те, що Вашингтон отримає нових панд, означатиме, що відносини між країнами покращуються або принаймні не погіршуються.