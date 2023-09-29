Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
Уперше за 50 років, ймовірно, Китай планує забрати усіх своїх панд з американських зоопарків. Це свідчить про погіршення відносин між країнами
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що три панди з Національного зоопарку Вашингтону мають повернутися до Китаю до грудня 2023 року після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи. Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди — Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс — або віддали своїх панд, або повернуть їх в Китай до кінця наступного року.
"Хоча обидві сторони заперечують вплив політики, Китай давно використовує "дипломатію панди", щоб заслужити прихильність, винагородити друзів і покарати супротивників", - вважають у видавництві.
Як пише Bloomberg, потенційна втрата останніх американських панд відбувається в той момент, коли зв’язки між США та Китаєм досягли історичного мінімуму, а більшість шляхів співпраці перервано.
У тому ж ключі будь-яка надія на те, що Вашингтон отримає нових панд, означатиме, що відносини між країнами покращуються або принаймні не погіршуються.
- Нагадаємо, що 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру. Джо Байден вважає, що відносини між Сполученими Штатами та КНР перебувають на "правильному шляху", а поїздка держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна призвела до прогресу.
- Пізніше Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором - одразу після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до КНР та слів про "прогрес у відносинах".
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