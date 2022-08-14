У ЗСУ підвередили, що Піски – під контролем України, але ситуація там важка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, які він заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча російська пропаганда бреше про те, що вони повністю його контролюють.

Окрім Пісків, є ще декілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

Повідомляється, що окупантів дратує те, що Піски під контролем ЗСУ, адже це є показником незламності наших бійців. Також після захоплення Лисичанська окупанти більше не мають жодних здобутків на фронті. Однак й успіх у Лисичанську є результатом тактичного відступу ЗСУ, що допомогло нашим бійцям перегрупуватися й завдати ще більше втрат ворогу.

Водночас захоплення росіянами Пісків не матиме серйозного впливу на подальші його дії. Поруч з селищем розташований Донецький аеропорт. Однак й його окупанти не зможуть використовувати через те, що він фактично зруйнований через бойові дії в 2014-2015 роках.

Додамо, що російська пропаганда чи не щотижня заявляє, що російські військові "взяли" Піски.

Нагадаємо, у міноборони Британії повідомили, що російські окупанти намагаються захопити Піски, аби встановити контроль над трасою, яка веде до Донецька

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