У звільнених від окупантів Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювала ДСНС

Про це заявили в ДСНС.



"Відучора на Київщині знову повноцінно запрацювали наші підрозділи у м. Чорнобиль, смт Іванкові та у с. Димері", - ідеться в повідомленні.



Ці населені пункти були окуповані росіянами та зазнали багато руйнувань



"Рятувальники з неприхованою радістю прийшли у частини та заступили на чергування. Попри пережите жахіття, життя потроху повертається у мирне русло і наші вогнеборці готові і надалі працювати на благо громади та нашої України!" - зауважили в ДСНС.

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