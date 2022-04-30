У зв'язку з посиленою комендантською годиною в Запоріжжі Укрзалізниця скасовує низку приміських потягів

Про це в телеграмі попередила Укрзалізниця.



"У зв’язку із запровадженням комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня Укрзалізниця відміняє курсування деяких приміських поїздів", - ідеться в повідомленні.



Протягом 1 травня не їздитимуть такі потяги:

№6509 Запоріжжя 2 - Запоріжжя 1;

№6512/6511 Запоріжжя 1 - Канцерівка;

№6514/6513 Канцерівка - Запоріжжя 1;

№6516 Запоріжжя 1 - Запоріжжя 2;

№6495 Запоріжжя 2 - Нікополь;

№6496 Нікополь - Запоріжжя 2;

№6132 Запоріжжя 1 - Синельникове 1.

29 квітня Укрзалізниця скасувала потяги до Одеси на час подовженої комендантської години.

Також скоротять маршрут руху поїзда №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1. Упродовж 2 травня не буде потяга №6491 Запоріжжя 2 - Нікополь."У період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки. Просимо пасажирів зважати на ці зміни при плануванні поїздок", - нагадали в Укрзалізниці.

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