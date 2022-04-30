У зв'язку з посиленою комендантською годиною в Запоріжжі Укрзалізниця скасовує низку приміських потягів
Зз 17:00 1 травня до 05:00 2 травня через комендантську годину в Запоріжжі буде скасовано кілька приміських потягів
Про це в телеграмі попередила Укрзалізниця.
"У зв’язку із запровадженням комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня Укрзалізниця відміняє курсування деяких приміських поїздів", - ідеться в повідомленні.
Протягом 1 травня не їздитимуть такі потяги:
- №6509 Запоріжжя 2 - Запоріжжя 1;
- №6512/6511 Запоріжжя 1 - Канцерівка;
- №6514/6513 Канцерівка - Запоріжжя 1;
- №6516 Запоріжжя 1 - Запоріжжя 2;
- №6495 Запоріжжя 2 - Нікополь;
- №6496 Нікополь - Запоріжжя 2;
- №6132 Запоріжжя 1 - Синельникове 1.
"У період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки. Просимо пасажирів зважати на ці зміни при плануванні поїздок", - нагадали в Укрзалізниці.
- 29 квітня Укрзалізниця скасувала потяги до Одеси на час подовженої комендантської години.
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