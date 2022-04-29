УЗ скасувала потяги до Одеси на період подовженої комендантської години
З 1 по 3 травня до Одеси не ходитимуть поїзди через комендантську годину в місті
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.
"З 1 по 3 травня - тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно", - зазначили в УЗ.
Також протягом цьогог часу буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.
"Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух", - йдеться у повідомленні.
- В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
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