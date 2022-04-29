УЗ скасувала потяги до Одеси на період подовженої комендантської години

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.



"З 1 по 3 травня - тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно", - зазначили в УЗ.



Також протягом цьогог часу буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.



"Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух", - йдеться у повідомленні.

В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

