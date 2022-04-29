В Одесі з 1 по 3 травня запровадять подовжену комендантську годину

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.



Розпорядженням Начальника ОВА Максима Марченка, лише в Одесі запроваджено комендантську годину з 22 години 1 травня до 5 години ранку 3 травня.



"Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень", - написав Братчук.



Речник зазначив на території області режим комендантської години залишається без змін - з 22.00 до 05.00.

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