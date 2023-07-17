Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з офіційним листом, в якому просить відреагувати на незаконне включення "Севастополя" та "Рубін Ялти" до чемпіонату Росії.

"Ми вже кілька разів зверталися до ФІФА та УЄФА щодо спроб керівництва російського футболу включити українські клуби для участі в російських внутрішніх чемпіонатах. Звертаємося до вас знову з приводу цього питання з проханням розглянути та вжити заходів для усунення ще одного порушення Росією всіх існуючих правил і норм", - йдеться у листі.

В УАФ звернули увагу, що 16 липня "Севастополь» та "Рубін Ялта" провели перші матчі в другому російському дивізіоні, хоча УЄФА надала кримським клубам особливий статус - вони мають змагатися винятково у турнірах на тимчасово окупованому півострові.

Через порушення УАФ запропонувала виключити РФС з ФІФА та УЄФА.

Санкції ФІФА та УЄФА проти Росії

УЄФА відсторонив російські клуби та збірні від участі в усіх міжнародних турнірах у травні 2022 року. У Росії також відібрали право на проведення Суперкубка УЄФА, який мав відбутися у серпні 2023 року в Казані.

Санкції діятимуть, доки триватиме агресія РФ проти України. Водночас Росію не виключили з УЄФА та ФІФА.