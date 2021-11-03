"Низький вам уклін, ми єдиний народ": учасниця мітингу антивакцинаторів подякувала росіянам за грошову підтримку
Одна з учасниць протесту "антивакцинаторів" під Верховною Радою подякувала Росії за фінансову підтримку
Про це повідомляє Цензор. НЕТ.
"Хочу передати братам-слов'янам привіт, мені прислали гроші навіть з Росії. Низький вам уклін, що ви нас підтримуєте", - сказала жінка.
Вона та ще один учасник мітингу записували відео для соцмереж. Окрім подяки у відео прозвучали фрази, які використовують російські пропагандисти - "нас штучно розділяли всі ці роки", "ми один народ", "нам розв'язали штучну війну, якої насправді немає".
- Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень.
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