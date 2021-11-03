У Києві проходить акція протесту "антивакцинаторів"

Про це повідомила журналістка Еспресо.TV Валерія Пашко.

Біля Верховної Ради кілька сотень людей-"антивакцинаторів" вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусової вакцинації.





Акцію підтримала екснардепка Надія Савченко, яку нещодавно затримана в аеропорту з підробленим COVID-сертифікатом.



Протестувальники перекрили дорогу біля ВРУ і почали ходити колом по пішохідному переходу.





Також колона "антиваксів" рушила у бік Арсенальної. Але деякі протестувальники лишаються під стінами парламенту.







"Це акція прямої дії, ми не стоїмо, ходимо вулицями, дорогами і демонструємо свій протест", - вигукують організатори.



У свою чергу, учасники акції скандують: "Ні - медичному терору" і тримають в руках прапори з надписами "Права людини" та плакати "Скажи "Ні" обов'язковій вакцинації", "Руки геть від наших дітей", "МОЗ. Фармація".



Деякі учасники також розійшлися по списку локацій - стадіон Динамо, провулок Кріпосний, Грушевського, Банкова.



На 11:00 заплановане віче.

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