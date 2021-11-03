У Києві проходить акція протесту "антивакцинаторів"
Сьогодні, 3 листопада, під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень
Про це повідомила журналістка Еспресо.TV Валерія Пашко.
Біля Верховної Ради кілька сотень людей-"антивакцинаторів" вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусової вакцинації.
Акцію підтримала екснардепка Надія Савченко, яку нещодавно затримана в аеропорту з підробленим COVID-сертифікатом.
Протестувальники перекрили дорогу біля ВРУ і почали ходити колом по пішохідному переходу.
Також колона "антиваксів" рушила у бік Арсенальної. Але деякі протестувальники лишаються під стінами парламенту.
"Це акція прямої дії, ми не стоїмо, ходимо вулицями, дорогами і демонструємо свій протест", - вигукують організатори.
У свою чергу, учасники акції скандують: "Ні - медичному терору" і тримають в руках прапори з надписами "Права людини" та плакати "Скажи "Ні" обов'язковій вакцинації", "Руки геть від наших дітей", "МОЗ. Фармація".
Деякі учасники також розійшлися по списку локацій - стадіон Динамо, провулок Кріпосний, Грушевського, Банкова.
На 11:00 заплановане віче.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе