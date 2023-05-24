Учені НАСА вперше зафіксували полярний циклон на Урані

Про це інформує Лабораторія реактивного руху NASA JPL.

ʼ"Ці спостереження говорять нам набагато більше про історію Урану. Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті", - сказав автор дослідження Алекс Акінс.

Спеціалісти дослідили радіохвилі, які випромінює крижаний гігант. Ці дані підтвердили загальну істину про всі планети із значною атмосферою в нашій Сонячній системі - незалежно від того, чи складаються планети переважно з каменю чи газу, їхні атмосфери мають ознаки вихору на своїх полюсах.

"Циклони, які обертаються в тому ж напрямку, в якому обертається їх планета, або антициклони, які обертаються в протилежному напрямку, тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети нашої Сонячної системи, за винятком Меркурія, який не має значної атмосфери", - заявили вчені.