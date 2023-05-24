Учені НАСА вперше зафіксували полярний циклон на Урані
Спеціалісти дослідили радіохвилі, які випромінює крижаний гігант. Ці дані підтвердили загальну істину про всі планети із значною атмосферою в Сонячній системі
Про це інформує Лабораторія реактивного руху NASA JPL.
ʼ"Ці спостереження говорять нам набагато більше про історію Урану. Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті", - сказав автор дослідження Алекс Акінс.
Спеціалісти дослідили радіохвилі, які випромінює крижаний гігант. Ці дані підтвердили загальну істину про всі планети із значною атмосферою в нашій Сонячній системі - незалежно від того, чи складаються планети переважно з каменю чи газу, їхні атмосфери мають ознаки вихору на своїх полюсах.
"Циклони, які обертаються в тому ж напрямку, в якому обертається їх планета, або антициклони, які обертаються в протилежному напрямку, тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети нашої Сонячної системи, за винятком Меркурія, який не має значної атмосфери", - заявили вчені.
- NASA опублікувало відео про чорні діри, де показують порівняння найважчого об'єкта Сонця з масивними чорними дірами.
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