Сонце на їхньому тлі лише піщинка: у NASA показали чорні діри
NASA опублікувало відео про чорні діри, де показують порівняння найважчого об'єкта Сонця з масивними чорними дірами
Про це інформує агентство аеронавтики й космічних польотів.
NASA демонструє гіганти, що знаходяться у центрах більшості великих галактик, у тому числі нашого Чумацького Шляху, і мають масу від 100 тис. до десятків мільярдів разів більшу за масу нашого Сонця.
"Анімація показує 10 надмасивних чорних дір, які займають центральне місце у своїх галактиках, включаючи Чумацький Шлях і M87, у масштабі за розмірами їхніх тіней. Починаючи з Сонця, камера поступово віддаляється, щоб порівняти дедалі більші чорні діри з різними структурами нашої Сонячної системи", – йдеться у підписі.
Повідомляється, що будь-яке світло, що потрапляє за горизонт чорної діри є точку неповернення і залишається там назавжди. А будь-яке світло, що проходить поруч з ним, перенаправляється інтенсивною гравітацією чорної діри. Це створює так звану тінь, яка приблизно вдвічі більша за реальний горизонт подій чорної діри.
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