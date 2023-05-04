Сонце на їхньому тлі лише піщинка: у NASA показали чорні діри

Про це інформує агентство аеронавтики й космічних польотів.

NASA демонструє гіганти, що знаходяться у центрах більшості великих галактик, у тому числі нашого Чумацького Шляху, і мають масу від 100 тис. до десятків мільярдів разів більшу за масу нашого Сонця.

"Анімація показує 10 надмасивних чорних дір, які займають центральне місце у своїх галактиках, включаючи Чумацький Шлях і M87, у масштабі за розмірами їхніх тіней. Починаючи з Сонця, камера поступово віддаляється, щоб порівняти дедалі більші чорні діри з різними структурами нашої Сонячної системи", – йдеться у підписі.

Повідомляється, що будь-яке світло, що потрапляє за горизонт чорної діри є точку неповернення і залишається там назавжди. А будь-яке світло, що проходить поруч з ним, перенаправляється інтенсивною гравітацією чорної діри. Це створює так звану тінь, яка приблизно вдвічі більша за реальний горизонт подій чорної діри.

Першою на відео є 1601+3113 - карликова галактика з чорною дірою масою 100 тис. Сонць. Матерія настільки стиснута, що навіть "тінь" чорної дірки менша від нашого Сонця. Чорна діра у центрі нашої галактики Sagittarius A має масу 4,3 мільйона Сонць за даними довгострокового відстеження зірок на орбіті навколо неї. Її тінь має діаметр приблизно половини орбіти Меркурія у нашій Сонячній системі. Також показано дві величезні чорні діри у галактиці NGC 7727, які розташовані на відстані близько 1600 світлових років одна від одної. Одна з них має масу 6 млн сонячних мас, а інша - понад 150 млн. Астрономи вважають, що вони об'єднаються протягом наступних 250 млн років. На більшому масштабі анімації знаходиться чорна діра M87 з оновленою масою 5,4 млрд Сонць. Її тінь настільки велика, що навіть променю світла, що рухається зі швидкістю 1 млрд км на годину, потребує близько двох з половиною днів для перетину. Фільм закінчується однією з небагатьох віддалених і масивних чорних дірок TON 618. Цей гігант містить понад 60 мільярдів сонячних мас і може похвалитися настільки великою тінню, що променю світла потрібні тижні, щоб пройти через неї.