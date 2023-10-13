Учені з'ясували, що свідомість може з'явитися незадовго після народження

Про це повідомляє Science Alert.

Спостерігаючи за дитиною, яка здивовано дивиться на мерехтливий вогник свічки на своєму першому святковому торті, стає зрозуміло, що за цими великими, невинними очима щось відбувається.

Незважаючи на філософську проблему визначення свідомості, вченим не завжди вдається точно визначити, коли мережа нейронів, що розвивається, набуває достатньої складності, щоб не лише відчувати, але й сприймати навколишнє середовище.

"Майже кожен, хто тримав на руках новонароджену дитину, замислювався над тим, як це - бути немовлям, - каже Тім Бейн, філософ з Університету Монаша в Австралії.

Але, звичайно, ми не можемо пам'ятати своє дитинство, і дослідники свідомості не дійшли згоди щодо того, чи свідомість виникає "рано" (при народженні або невдовзі після нього), чи "пізно" - до одного року, або навіть набагато пізніше".

Щоб підсумувати поточний стан прогресу в цій темі, Бейн і невелика команда нейробіологів і філософів з Австралії, Німеччини, США та Ірландії провели огляд літератури на сьогоднішній день.

Згідно з їхніми висновками, існує достатньо доказів на користь раннього стану свідомості, який може існувати задовго до народження.

Свідомість - це чорна діра неврології; сингулярність, прихована горизонтом подій суб'єктивного досвіду, до якого ніхто інший не має доступу. Ми можемо лише припускати, що інші мізки - як і наш власний - можуть перетворювати акустичні коливання на радісні та сумні пісні, електромагнітні хвилі - на блакитне небо і теплі заходи сонця, а запах шкіри - на материнську ласку.

Колись вважалося, що немовлята, не маючи можливості ділитися своїми потенційними уявленнями про світ, не здатні до справжнього усвідомлення.

Протягом більшої частини історії, аж до XX століття, медичні процедури немовлятам можна було проводити з мінімальною кількістю анальгетиків, якщо такі взагалі застосовувалися, вважаючи, що вони не здатні усвідомлювати больові подразники як такі, що спричиняють дистрес.

Проте дослідники представили у своїй роботі чотири лінії доказів на користь того, що свідомість з'являється одразу після народження, посилаючись на розвинені зв'язки в мозку, показники уваги, дослідження, що включають інтеграцію інформації від різних органів чуття, і фізичні маркери, що беруть участь у несподіванках і переорієнтації уваги.

"Наші результати свідчать про те, що новонароджені можуть інтегрувати сенсорні та когнітивні реакції, що розвиваються, у цілісний свідомий досвід, щоб розуміти дії інших і планувати власні реакції", - каже психолог Трініті-коледжу Лондона Лоріна Начі (Lorina Naci).

Питання про те, чи є усвідомлення фрагментарним або цілісним, чи бачить немовля сон, або навіть про те, як ми можемо ставитися до усвідомлення новонародженого, все ще далекі від відповіді.