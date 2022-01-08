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Головна війна з Росією Учора росіяни стріляли по українцях поблизу Катеринівки, Кам'янки, Новотошківського, сьогодні - неподалік від Пісків

Учора росіяни стріляли по українцях поблизу Катеринівки, Кам'янки, Новотошківського, сьогодні - неподалік від Пісків

8 січня, 2022 субота
11:21

Упродовж минулої доби, 7 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких було із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України, на яке посилається Еспресо.TV.

Окупанти вели вогонь по захисникам України в районі наступних населених пунктів:

Катеринівки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї,

Кам'янки - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новотошківського - з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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З початку доби, станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів", - зазначають українські військові.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголошують в МО України.


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