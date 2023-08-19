Особливо неприпустимо під час війни, бо ціна зависока. Особливо для тих, хто бере на себе відповідальність.

Чи допустимо дозволяти звинувачувати Україну у війні? Звісно, ні. От нещодавно картопляний узурпатор Лукашенко дав чергове брєдове інтерв'ю губатій підставці під мікрофон, звинувативши Україну у тому, що Росія почала війну. Розповсюджуючи вину не тільки на Зеленського і Порошенко, а навіть діставшись часів Кучми.

Це кожен раз нагадує звинувачення в бік жінки, яку б‘є чоловік-аб'юзер у тому, що вона винна, що її б'ють. І от збираються сільські родичі та починають розповідати, що вона і як зробила не так. Але правда в тому, що це природа аб'юзера — бити, і що б вона не робила, він би все одно знайшов привід для насилля. І що б вона далі не робила, як би духовно не зростала над собою (рекомендація експерта Арестовича), він все одно її битиме. Допоки вона не піде.

Тому у війні Росії проти України винна тільки Росія. І єдине питання, яке можна ставити, це питання "а чи зробили ми все, щоб підготуватись до агресії, яка була невідворотною"?

Чи винна Росія у тому, що вона завдала удару по театру в Чернігові й вбила там цивільних людей? Звісно, винна. Але чи мали організатори включити мозок і подумати, що такий захід, - з величезною ймовірністю, - стане ціллю для російських ракет? Особливо, якщо вони самі постійно розповідають, що дрони то зброя перемоги?

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Росіяни вбивають невинних людей. Це факт. І це те, що ми знаємо. Це є умовою задачі. Росіяни здатні ударити по центру міста, вбивши цивільних. Це ще один факт. І його треба враховувати. Недопустимо його ігнорувати. Це злочин.

Чи розумно проводити захід, який точно приверне увагу російських терористів, в центрі міста, яке слабо захищене ППО і до якого час підльоту складає одну хвилину? Питання риторичне.

І це про відповідальність.

І дуже вкурвлює, коли люди, які взяли на себе відповідальність, виправдовуються аргументами на кшталт "можна було встигнути сховатись" і "конкретне місце не повідомляли заздалегідь і повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу".

Це серйозно? Тобто ви серйозно вважаєте, що якби росіян зацікавив такий публічний захід, вони б не знайшли спосіб про нього дізнатися? Я навіть не знаю, що гірше, що такий аргумент використовують, як відмазку, вважаючи всіх за ідіотів, чи якщо дійсно вірять в такі заходи безпеки.

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І про тривогу, на яку б мали зреагувати. Ага. При часі підльоту десь в одну хвилину. І знаючи, що люди переважно не реагують на повітряні тривоги. І не питання, правильно це чи ні. Це факт. Який є відомим. І коли ти береш на себе відповідальність, запрошуючи людей на публічний захід, який може з великою ймовірністю привабити росіян, то ти маєш цей факт врахувати. А не ставити собі уявну зірочку в голові "хто не сховався, то я не винен". Прогнозувати, що буде під час повітряної тривоги - це є частина відповідальності.

Чи приємно таке писати про "своїх"? Звісно, ні. Але це про відповідальність. Це про життя людей. І про те, що якщо ти не тільки критикуєш тих, хто робить (часто по праву), але й сам починаєш щось робити, то ти береш на себе цю відповідальність. За життя людей. Під час війни. З підступним і збоченим ворогом. Який здатен на будь-яку підлість. І не враховувати це - є дуже дорогою помилкою.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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