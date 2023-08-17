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OPINION

Ціна безладу – десятки тисяч життів...

Юрій Бутусов
17 серпня, 2023 четвер
16:04
Погляд Юрій Бутусов

Президент Зеленський сказав, що потрібно багато дронів. А міністр реінтеграції Верещук сказала, що війна буде довго

Це давно очевидні речі для всіх, хто є близьким до війни, але керівники це тільки почали усвідомлювати. Хоча на телемарафоні довгий час говорили інше.

Незабаром настане час, і влада буде змушена визнати й інші очевидні речі, які вона досі не здатна зрозуміти, але без яких неможливо виграти війну — перевага у протистоянні держав створюється насамперед у стратегії та управлінні. Відповідальність потрібна за планування та реалізацію, тобто за цикл Бойда, про який я неодноразово писав. Так, це складніше, ніж зачитувати перед камерою написаний кимось із суфлера текст. Але якщо президент Зеленський думає про перемогу, а не про сепаратні переговори, йому потрібно зайнятися створенням та реалізацією стратегії перемоги, тому що армія та держава чекають від Зеленського стратегічних рішень, що дозволяють випереджати ворога у війні. А не чергової фотосесії.

Наприклад, коли Верховний головнокомандувач говорить про дрони, він повинен відповідати і про виробництво, і про організацію, і про тактику, і про підготовку, і про комплектування, і визначення лідерів, здатних керувати такими складними процесами. Потрібні працюючі рішення, а чи не набір слів. Потрібні комплексні рішення, і крім влади ніхто їх не зробить.

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І, звісно, насамперед Зеленський має призначити адекватного міністра оборони, який розуміє, що таке стратегія. Міністр Резніков вже давно розгубився і не впливає на обставини, навіть перестав коментувати черговий крадіжок, який відкрився у його міністерстві. Потрібний керівник для Міноборони, який не ховається і хоч би розуміє, про що він говорить на війні.

До речі, сподіваюся, що жодних людей Єрмака, причетних до розмінування Чонгара та сепаратних домовленостей із РФ, прямої зради країни, на чолі Міноборони не з'явиться. Призначення чергової бездумної маріонетки на Міноборони означатиме продовження корупційних скандалів.

А ціна безладу – десятки тисяч життів…

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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Війна з Росією
безпілотник
Олексій Резніков
Ірина Верещук
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