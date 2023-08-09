Лояльність до Зеленського - гарантія безкарності
Кожного дня стрічку новин розриває: Герой показує, як знищує ворога… Герой загинув… Герой на лікуванні… Герой продовжує боротьбу…
Слуга народу вимагав хабар… Військком вкрав… Народний депутат втік з країни… Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані…
Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ, а чому ж влада не відчуває відповідальності?
А тому, що Єрмак, який брехав про "всеосяжне перемир’я" і прямо сприяв нападу Путіна, продовжує представляти Україну, — ніякої відповідальності нема.
Резніков, який брехав, що він поборов корупцію, роздавав мільярди на підставних, які не виконали контракти, — ніякої відповідальності нема.
Баканов, який призначив агентів ФСБ у керівництво СБУ, і здав південь України, навіть не ходить на допити, — ніякої відповідальності нема.
Читайте також: Тимошенко з таким "дахом" може дозволити собі плювати на закон
Татаров, який брехав про зовнішнє управління США, адвокат Портнова та багатьох олігархів, продовжує заробляти у судах, — ніякої відповідальності нема.
Тимошенко, який брехав про "велике будівництво", живе на рівні олігархів, але навіть відмовляється отримувати адмінпротокол, — ніякої відповідальності нема.
Президент Зеленський показує, що лояльність до нього — це гарантія безкарності, і тому йде війна, а відповідальності у владі не більшає, а меншає. Хочете навести порядок у хаосі — починайте притягати до відповідальності своїх друзів, тільки тоді до усіх дійде сигнал.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.92
Купівля 36.92Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе