Слуга народу вимагав хабар… Військком вкрав… Народний депутат втік з країни… Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані…

Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ, а чому ж влада не відчуває відповідальності?

А тому, що Єрмак, який брехав про "всеосяжне перемир’я" і прямо сприяв нападу Путіна, продовжує представляти Україну, — ніякої відповідальності нема.

Резніков, який брехав, що він поборов корупцію, роздавав мільярди на підставних, які не виконали контракти, — ніякої відповідальності нема.

Баканов, який призначив агентів ФСБ у керівництво СБУ, і здав південь України, навіть не ходить на допити, — ніякої відповідальності нема.

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Татаров, який брехав про зовнішнє управління США, адвокат Портнова та багатьох олігархів, продовжує заробляти у судах, — ніякої відповідальності нема.

Тимошенко, який брехав про "велике будівництво", живе на рівні олігархів, але навіть відмовляється отримувати адмінпротокол, — ніякої відповідальності нема.

Президент Зеленський показує, що лояльність до нього — це гарантія безкарності, і тому йде війна, а відповідальності у владі не більшає, а меншає. Хочете навести порядок у хаосі — починайте притягати до відповідальності своїх друзів, тільки тоді до усіх дійде сигнал.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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