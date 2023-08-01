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OPINION

Тимошенко з таким "дахом" може дозволити собі плювати на закон

Юрій Бутусов
1 серпня, 2023 вiвторок
16:02
Погляд Юрій Бутусов

Командуванню ЗСУ нагадую — ТЦК Києва та Дніпра чомусь забули мобілізувати безробітного 34-річного Тимошенка

Кирило Тимошенко проявив ганебну неповагу влади до Національної агенції з питань запобігання корупції. В ЄС та НАТО таке неможливо

Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко не з'явився до Національної агенції з питань запобігання корупції, щоб отримати протокол про порушення. Чому не знайшов час — Тимошенко ніяк не пояснив, сказав, що збирається судитись. Хоча чим він зайнятий, адже з державної служби звільнений, 34 роки, в армію його чомусь не мобілізують?

Нагадаю, що президент Зеленський був змушений звільнити Тимошенка після викриття журналістами того, як фантастично збільшились за три роки статки заступника голови ОП.

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Журналісти виявили, по-перше, що Тимошенко користувався машиною "Порш Тайкан", яка належить "зеленому олігарху" Веміру Давітяну — тіньовому "смотрящему", близькому до "Наріка" та одночасно - "куратору" партії Слуга народу. По-друге, Тимошенко безплатно проживав у готелі, який належить тютюновому олігарху Козловському. По-третє, Тимошенко проживав на віллі одного з найбільших в Україні забудовників Ніконова. По-четверте, для розв'язання особистих питань Тимошенко незаконно оформив виїзд за кордон під час війни своєму помічнику.

"Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження в особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище" - заявило НАЗК.

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Тимошенко всього лише мав прийти та отримати адміністративний протокол.

Але "слуга" відмовився виконувати вимогу Закону.

Тимошенко знає, що з таким "дахом" він може дозволити собі плювати на закон. Бо усі правоохоронні органи будуть боятися його чіпати, якщо не буде команди з одного кабінету. Так буде команда чи ні?

А командуванню ЗСУ нагадую — ТЦК Києва та Дніпра чомусь забули мобілізувати безробітного 34-річного Тимошенка, хоча той стільки наскирдував за останні роки, що може озброїти цілу бригаду, а якщо Веміра разом з ним мобілізуєте, то "дніпровська братва Наріка" за своїх "кєнтов" цілий корпус зможе забезпечити.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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