Це дві різні категорії політиків. Серед перших Арістов і Холодов, серед других Ткаченко і Потураєв. І якщо перші потрапили у парламент виключно завдяки давнім бізнес-звʼязкам з керівництвом, то другі — як раз серед головних політтехнологів, які забезпечили перемогу владі. Але і перші, і другі демонстрували мінімальний рівень незалежності від керівництва.

Одним було байдуже, що їм казатимуть про Мальдіви, інші могли собі дозволити інколи не слухатися офісу. Наприклад, коли мова йшла про збереження української мови в кіно. На когось дають фас правоохоронцям, когось просто принижують у керованих соціальних мережах.

І я, як опозиціонер, мав би радіти такій ситуації у партії влади. Але мені навпаки сумно. Так, зрозумілою є позиція щодо тих, хто ганьбить не лише партію влади, а Україну загалом. Але з тими, хто має іншу думку потрібно спілкуватися. Тому що війна. Я взагалі виступаю за плідний діалог під час війни між владою та опозицією. Але коли єдності немає навіть у самій владі перед такими викликами — це небезпечно.

У цьому і причина заяви голови Верховної Ради про можливість виборів під час воєнного стану. Вони не можливі, але влада розвалюється на очах. Принаймні, може хтось злякається.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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