Про це він сказав у інтерв'ю t-online.

Скібіцький зазначив, що місцевий опір важливий для українського контрнаступу та розповів, що удари безпілотників по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі в липні були б неможливі без допомоги партизанів. Він також зазначив, що саме рух опору допоміг створити списки херсонських колаборантів, які допомагали в організації "референдумів" у вересні.

Представник ГУР повідомив, що наразі осередки опору діють в Херсоні, в Запорізькій області та в Криму. Він також зазначив, що багато партизанів гинуть в ході небезпечних операцій.

"Це непросте завдання. Російський окупаційний режим складається з агентів ФСБ, російської нацгвардії, регулярних військ і колабораціоністів. Багато партизанів гине. Але це патріотичний вчинок, який допомагає звільнити нашу країну", - сказав Скібіцький.

Також, представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що військові поразки посилюють спроби РФ до ведення переговорів з українською владою, але вони можуть відбутись лише після звільнення усіх окупованих територій.

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