Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, коли Україна почне переговори з РФ
Військові поразки посилюють спроби країни-терориста до ведення переговорів з українською владою, але вони можуть відбутись лише після звільнення усіх окупованих територій
Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю виданню t-online.
"Наша діяльність у всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією, – повідомив Вадим Скібіцький. – Наші основні сили наприкінці лютого перебували на сході України. Основним полем бою був Донбас, а не південь. Тоді був Мінськ I і Мінськ II, і переговори звернулися до вирішення питання щодо тимчасово окупованого Донбасу. Результатом стала нова війна. Тому наша мета сьогодні інша: спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори".
За словами представника розвідки, у Росії люди починають розуміти, що відбувається.
"Після вторгнення радянського союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше", – заявив представник Вадим Скібіцкий.
-
11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.
-
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія буде змушена вивести війська з України та розпочати переговори після звільнення Донецька чи Луганська.
-
У Кремлі, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про неможливість "Мінська-3", заявили про небажання Києва вести перемовини.
-
Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського на саміті G20 і заявив, що Україна "зриває" переговори з Росією, а Зеленського варто "дисциплінувати".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе