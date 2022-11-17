Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю виданню t-online.

"Наша діяльність у всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією, – повідомив Вадим Скібіцький. – Наші основні сили наприкінці лютого перебували на сході України. Основним полем бою був Донбас, а не південь. Тоді був Мінськ I і Мінськ II, і переговори звернулися до вирішення питання щодо тимчасово окупованого Донбасу. Результатом стала нова війна. Тому наша мета сьогодні інша: спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори".

За словами представника розвідки, у Росії люди починають розуміти, що відбувається.

"Після вторгнення радянського союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше", – заявив представник Вадим Скібіцкий.

11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія буде змушена вивести війська з України та розпочати переговори після звільнення Донецька чи Луганська.

У Кремлі, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про неможливість "Мінська-3", заявили про небажання Києва вести перемовини.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського на саміті G20 і заявив, що Україна "зриває" переговори з Росією, а Зеленського варто "дисциплінувати".

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