Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Заява Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - цитують Пєскова росЗМІ.

15 листопада в Індонезії стартував саміт країн G20.

Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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