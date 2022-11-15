У Кремлі витлумачили заяву Зеленського про неможливість "Мінська-3" як небажання вести переговори
У Кремлі, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про неможливість "Мінська-3", заявили про небажання Києва вести перемовини
Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.
"Заява Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - цитують Пєскова росЗМІ.
15 листопада в Індонезії стартував саміт країн G20.
- Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров.
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