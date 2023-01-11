Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Черговий обстріл Курахового здійснили росіяни сьогодні опівдні", - написав очільник області.

Повідомляється, що російські снаряди влучили прямо в адмінбудівлю та громадську вбиральню.

Також частково пошкоджена п'ятиповерхівка та колектор.

Крім того, рашисти влучили на територію підприємства, технологічний процес не припинений.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

"Щодня росіяни скоюють все нові й нові воєнні злочини на Донеччині. Все ретельно документуємо. За все будуть відповідати!" - наголосив Кириленко.

Протягом 9 січня російські війська вбили двох і поранили чотирьох жителів Невського Луганської області. Також поранення отримали четверо мирних жителів Бахмута і двоє з смт Курахівка Донецької області.

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