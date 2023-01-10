За добу на Луганщині ворог вбив 2 і поранив 4 жителів, ще 6 людей поранив на Донеччині
Протягом 9 січня російські війська вбили двох і поранили чотирьох жителів Невського Луганської області. Також поранення отримали четверо мирних жителів Бахмута і двоє з смт Курахівка Донецької області
Про це передає Луганська ОВА та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Масованих російських обстрілів 9 січня зазнало село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району. Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено. Ворог продовжує полювати саме не цивільних", - написали в ОВА Луганщини.
За даними Кириленка, 9 січня росіяни поранили і 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці.
Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1295 людей, 2839 людей отримали поранення.
- За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередилися на захопленні Донеччини.
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