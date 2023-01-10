Про це передає Луганська ОВА та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Масованих російських обстрілів 9 січня зазнало село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району. Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено. Ворог продовжує полювати саме не цивільних", - написали в ОВА Луганщини.

За даними Кириленка, 9 січня росіяни поранили і 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці.



Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1295 людей, 2839 людей отримали поранення.

За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередилися на захопленні Донеччини.

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