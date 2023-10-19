УЄФА переніс матч "Зорі" проти ізраїльського "Маккабі" у Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Європейський союз футбольних асоціацій вирішив поки не проводити на території Ізраїлю міжнародних матчів через війну, яка спалахнула після нападу ХАМАС на країну.

Зокрема гру 3-го туру групового раунду Ліги конференцій між тель-авівським "Маккабі" та "Зорею" перенесено з 26 жовтня на 25 листопада. Де відбудеться зустріч наразі невідомо.

Окрім цього, відкладено й інші матчі ізраїльських клубів у єврокубках.

Як "Зоря" виступає у Лізі конференцій

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом" з Бельгії. У 2-му турі українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" 1:0, набрала 4 очка та вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи B.

Луганців за додатковими показниками випереджає "Гент", який також має 4 пункти. "Маккабі" з 3 балами - третій. "Брейдаблік" не набрав жодного очка.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.