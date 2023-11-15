УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024

Про це спілка написала у соцмережі Х.

Fussballliebe у перекладі з німецької означає "любов до футболу". М'яч було розроблено у колаборації з компанією Адідас.

17-й чемпіонат Європи з футболу пройде у Німеччині з 14 червня 2024 року до 14 липня того ж року.