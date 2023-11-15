УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024
У середу, 15 листопада, УЄФА презентувала офіційний футбольний м'яч Євро-2024 - він отримав ім'я Fussballliebe
Про це спілка написала у соцмережі Х.
Fussballliebe у перекладі з німецької означає "любов до футболу". М'яч було розроблено у колаборації з компанією Адідас.
17-й чемпіонат Європи з футболу пройде у Німеччині з 14 червня 2024 року до 14 липня того ж року.
- Сьогодні також матчем між збірними Ізраїлю та Швейцарії розпочинається вирішальний етап кваліфікації Євро-2024.
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