Євро-2024: розклад трансляцій вирішальних відбіркових матчів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Відбірковий турнір

15 листопада

Група I

21:45 Ізраїль - Швейцарія

16 листопада

Група A

19:00 Грузія - Шотландія

19:00 Кіпр - Іспанія

Група F

19:00 Азербайджан - Швеція

19:00 Естонія - Австрія

Група G

19:00 Болгарія - Угорщина

21:45 Чорногорія - Литва

Група J

21:45 Ліхтенштейн - Португалія

21:45 Люксембург - Боснія і Герцеговина

21:45 Словаччина - Ісландія

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Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Фото: flashscore.ua