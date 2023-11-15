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Євро-2024: розклад трансляцій вирішальних відбіркових матчів

15 листопада, 2023 середа
08:00
Спорт Манор Соломон (в центрі), Ізраїль - Косово, відбір Євро-2024

У середу, 15 листопада, матчем між збірними Ізраїлю та Швейцарії розпочинається вирішальний етап кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024

Відбірковий турнір

15 листопада

Група I

21:45 Ізраїль - Швейцарія

16 листопада

Група A 

19:00 Грузія - Шотландія

19:00 Кіпр - Іспанія 

Група F  

19:00 Азербайджан - Швеція  

19:00 Естонія - Австрія

Група G

19:00 Болгарія - Угорщина

21:45 Чорногорія - Литва

Група J

21:45 Ліхтенштейн - Португалія 

21:45 Люксембург - Боснія і Герцеговина

21:45 Словаччина - Ісландія

Трансляції усіх матчів на Megogo

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Фото: flashscore.ua

 

футбол
Збірна України
Євро-2024
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