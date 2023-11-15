Євро-2024: розклад трансляцій вирішальних відбіркових матчів
У середу, 15 листопада, матчем між збірними Ізраїлю та Швейцарії розпочинається вирішальний етап кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Відбірковий турнір
15 листопада
Група I
21:45 Ізраїль - Швейцарія
16 листопада
Група A
19:00 Грузія - Шотландія
19:00 Кіпр - Іспанія
Група F
19:00 Азербайджан - Швеція
19:00 Естонія - Австрія
Група G
19:00 Болгарія - Угорщина
21:45 Чорногорія - Литва
Група J
21:45 Ліхтенштейн - Португалія
21:45 Люксембург - Боснія і Герцеговина
21:45 Словаччина - Ісландія
Трансляції усіх матчів на Megogo
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.
Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
Фото: flashscore.ua
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