Євро-2024: Ізраїль на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі проти Швейцарії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився внічию - 1:1. Швейцарія вийшла вперед на 36-й хвилині, забитим м'ячем відзначився Рубен Варгас.

Ізраїль відповів на пропущений гол лише наприкінці зустрічі. Героєм поєдинку став форвард Шон Вайссман, який зрівняв рахунок на 88-й хвилині.

На останніх секундах поєдинку трапився неприємний момент. Едмілсон Фернандеш через грубу гру отримав червону картку та покинув поле достроково - залишивши швейцарців у меншості.

В турнірній таблиці групи I кваліфікації Євро-2024 збірна Швейцарії з 16 балами ділить першу-другу позицію з Румунією. Ізраїль - третій - 12 очок.

До кінця кваліфікації залишається два матчі, тому в Ізраїлю є шанси вийти на Євро-2024.

Матч Ізраїль - Швейцарія повинен був відбутись у жовтні, але УЄФА переніс зустріч через військові дії.

Євро-2024.

Кваліфікація. Група I

15 листопада

Ізраїль - Швейцарія 1:1

Голи: Вайссман, 88 - Варгас, 36

Вилучення: Фернандеш, 90+4

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.