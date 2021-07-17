УЄФА змінив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів
Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 перенесли із Мюнхена до Стамбула
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Виконавчий комітет призначив господарів на фінали найближчих розіграшів Ліги чемпіонів. Фінальний матч ЛЧ-2022/2023 перенесли з Мюнхена (Німеччина) до Стамбулу (Туреччина) на Олімпійський стадіон імені Ататюрка. УЄФА прийняв таке рішення, оскільки фінал турніру в 2021 році перенесли зі Стамбулу в Порту (Португалія) через пандемію.
У свою чергу, фінал Ліги чемпіонів у Мюнхені пройде у 2025 році. У сезоні-2023/2024, як і було заплановано, фінальний матч ЛЧ відбудеться у Лондоні (Англія) на "Вемблі".
Фінал Ліги чемпіонів-2021/2022 відбудеться в Санкт-Петербурзі (Росія).
- Нагадаємо, 14 липня у кваліфікації Ліги чемпіонів на результат вперше вплинуло скасування правила виїзного голу.
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