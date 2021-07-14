У Лізі чемпіонів вперше спрацювало революційне правило про скасування виїзного голу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Першою командою, яка "постраждала" через нові правила, став "Борац" з Боснії і Герцеговини. Він поступився у гостях румунському "Клужу" 1:3, а у повторному матчі вдома переміг 2:0. За старими правилами далі проходив "Борац", але за новими - команди зіграли додатковий час, де єдиний гол забили румуни, які вийшли до наступного раунду.

У червні УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) скасував правило виїзного гола. За ним, за нічийного результату за підсумками двох матчів, до наступного кола проходила команда, яка забила більше голів на виїзді. Тепер за рівного рахунку гра переходить в овертайм.