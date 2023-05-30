Угода щодо держборгу США: курс долара дешевшає до основних валют

Про це інформує Reuters.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести основних валют, знизився на 0,125% до 104,17. Індекс має закінчити місяць із приростом 2,5%.

Група вкрай правих законодавців-республіканців заявила в понеділок, що вони виступатимуть проти угоди щодо підвищення стелі боргу США на 31,4 трильйона доларів. Опозиція наголошує на перешкодах, з якими зіткнуться президент-демократ Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, щоб провести пакет через Палату представників, контрольовану республіканцями, і Сенат, контрольований демократами, до того, як буде досягнута стеля, ймовірно, до наступного.

"Це як би дві політичні партії в США змушували іншу сторону капітулювати", - сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex у Нью-Йорку.

Водночас вища стеля боргу і деяке скорочення видатків у бюджеті на 24 фінансовий рік - це золота середина, додав він.

Законопроєкт на 99 сторінках призупинить обмеження боргу до 1 січня 2025 року, що дозволить законодавцям відкласти ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року. Це також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в п'ятницю, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю боргу до 5 червня. Раніше вона заявляла, що дефолт може статися 1 червня. Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що невизначеність щодо дефолту уряду США, ймовірно, збережеться доти, доки Конгрес не прийме угоду як закон.

"Окрім будь-якої волатильності, викликаної проблемами стелі боргу, очікування підвищення ставок ФРС, ймовірно, підтримуватимуть попит на долар у найближчому майбутньому", - зазначила вона.

Євро виріс на 0,09% до 1,0715 долара, тоді як фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2365 долара, що на 0,11% вище. Ієна зміцнилася на 0,28% до 140,06 за долар, досягнувши у понеділок шестимісячного мінімуму 140,91 за долар.