Угода щодо держборгу США: курс долара дешевшає до основних валют
30 травня американська валюта подешевшала стосовно основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Однак угода має ще пройти тернистий шлях через конгрес
Про це інформує Reuters.
Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести основних валют, знизився на 0,125% до 104,17. Індекс має закінчити місяць із приростом 2,5%.
Група вкрай правих законодавців-республіканців заявила в понеділок, що вони виступатимуть проти угоди щодо підвищення стелі боргу США на 31,4 трильйона доларів. Опозиція наголошує на перешкодах, з якими зіткнуться президент-демократ Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, щоб провести пакет через Палату представників, контрольовану республіканцями, і Сенат, контрольований демократами, до того, як буде досягнута стеля, ймовірно, до наступного.
"Це як би дві політичні партії в США змушували іншу сторону капітулювати", - сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex у Нью-Йорку.
Водночас вища стеля боргу і деяке скорочення видатків у бюджеті на 24 фінансовий рік - це золота середина, додав він.
Законопроєкт на 99 сторінках призупинить обмеження боргу до 1 січня 2025 року, що дозволить законодавцям відкласти ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року. Це також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в п'ятницю, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю боргу до 5 червня. Раніше вона заявляла, що дефолт може статися 1 червня. Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що невизначеність щодо дефолту уряду США, ймовірно, збережеться доти, доки Конгрес не прийме угоду як закон.
"Окрім будь-якої волатильності, викликаної проблемами стелі боргу, очікування підвищення ставок ФРС, ймовірно, підтримуватимуть попит на долар у найближчому майбутньому", - зазначила вона.
Євро виріс на 0,09% до 1,0715 долара, тоді як фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2365 долара, що на 0,11% вище. Ієна зміцнилася на 0,28% до 140,06 за долар, досягнувши у понеділок шестимісячного мінімуму 140,91 за долар.
- Президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.
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