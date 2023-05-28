Байден домовився з конгресом США про підвищення ліміту держборгу, загроза дефолту минула
Президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
За його словами він досягнув принципової домовленості стосовно цього питання зі спікером палати представників Кевіном Маккарті.
"Спікер Маккарті та я досягли бюджетної угоди в принципі. Ця угода - добра звістка для американського народу, тому що вона дозволяє уникнути того, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічної рецесії зі спустошенням пенсійних заощаджень і втратою мільйонів робітників місць", - сказав Байден.
Він додав, що 28 травня переговорні групи доопрацюють текст законопроєкту, який направлять на затвердження до палати представників та сенату.
Байден закликав обидві палати конгресу відразу схвалити угоду.
За інформацією CNN, угода передбачає дворічне підвищення граничної межі держборгу в обмін на обмеження видатків федерального бюджету в 2024 році, за винятком оборонних, на рівні нинішнього фінансового року та збільшує їх на 1% у 2025 фінансовому році.
- 23 травня Джо Байден за підсумками переговорів з Кевіном Маккарті заявив, що питання дефолту в США більше не актуальне.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе