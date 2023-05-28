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Байден домовився з конгресом США про підвищення ліміту держборгу, загроза дефолту минула

28 травня, 2023 неділя
06:41
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому

За його словами він досягнув принципової домовленості стосовно цього питання зі спікером палати представників Кевіном Маккарті.  

"Спікер Маккарті та я досягли бюджетної угоди в принципі. Ця угода - добра звістка для американського народу, тому що вона дозволяє уникнути того, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічної рецесії зі спустошенням пенсійних заощаджень і втратою мільйонів робітників місць", - сказав Байден.

Він додав, що 28 травня переговорні групи доопрацюють текст законопроєкту, який направлять на затвердження до палати представників та сенату.

Байден закликав обидві палати конгресу відразу схвалити угоду.

За інформацією CNN, угода передбачає дворічне підвищення граничної межі держборгу в обмін на обмеження видатків федерального бюджету в 2024 році, за винятком оборонних, на рівні нинішнього фінансового року та збільшує їх на 1% у 2025 фінансовому році.


 
Економіка
дефолт
Джо Байден
США
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