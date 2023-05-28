Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

За його словами він досягнув принципової домовленості стосовно цього питання зі спікером палати представників Кевіном Маккарті.

"Спікер Маккарті та я досягли бюджетної угоди в принципі. Ця угода - добра звістка для американського народу, тому що вона дозволяє уникнути того, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічної рецесії зі спустошенням пенсійних заощаджень і втратою мільйонів робітників місць", - сказав Байден.

Він додав, що 28 травня переговорні групи доопрацюють текст законопроєкту, який направлять на затвердження до палати представників та сенату.

Байден закликав обидві палати конгресу відразу схвалити угоду.

За інформацією CNN, угода передбачає дворічне підвищення граничної межі держборгу в обмін на обмеження видатків федерального бюджету в 2024 році, за винятком оборонних, на рівні нинішнього фінансового року та збільшує їх на 1% у 2025 фінансовому році.