Угорщина підтримує усі санкції ЄС проти Росії, зокрема відключення від платіжної системи SWIFT, - прем'єр-міністр Орбан
Угорщина підтримує відключення Російської Федерації від міжнародної банківської ситстеми SWIFT, а також будь-які інші санкцій, які запропонує Євросоюз
Про це повідомляє Reuters.
"Угорщина чітко дала зрозуміти, що ми підтримуємо всі санкції, тому ми нічого не блокуватимемо. Тому те, про що можуть домовитися прем'єр-міністри Європейського Союзу, ми це приймаємо і підтримуємо", - заявив Орбан.
Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що мирні зусилля зараз є найважливішими і прийшов час бути єдиними, адже триває війна.
"Сьогодні я знову спілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі - про блокування системи SWIFT", - повідомив у Twitter прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
- Міжнародне співтовариство дійшло одностайної згоди у питанні припинення дії системи банківського з'язку SWIFT для Російської Федерації.
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