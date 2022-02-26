Угорщина підтримує усі санкції ЄС проти Росії, зокрема відключення від платіжної системи SWIFT, - прем'єр-міністр Орбан

Про це повідомляє Reuters.



"Угорщина чітко дала зрозуміти, що ми підтримуємо всі санкції, тому ми нічого не блокуватимемо. Тому те, про що можуть домовитися прем'єр-міністри Європейського Союзу, ми це приймаємо і підтримуємо", - заявив Орбан.



Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що мирні зусилля зараз є найважливішими і прийшов час бути єдиними, адже триває війна.

"Сьогодні я знову спілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі - про блокування системи SWIFT", - повідомив у Twitter прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.



Міжнародне співтовариство дійшло одностайної згоди у питанні припинення дії системи банківського з'язку SWIFT для Російської Федерації.